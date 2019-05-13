Bedir: "Başarı çıtasını yükselteceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran ve 2018-2019 futbol sezonunda kümede kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde yüzler gülüyor.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrasında "17 hafta evvel Kasımpaşa maçıyla kurtuluş, gurur mücadelemizi başlatmıştık. Kasımpaşa ile de bitirmek istedik. Takım da buna inandı ve şükür ki istediğimiz gibi bitirdik. Kasımpaşa'yı yenerek stresi yendik, endişeyi yendik, kümede kalma korkusunu yendik" dedi.



Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçları ile ligi noktalayacaklarını ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Başkan Bedir, "İnşallah Kayserispor olarak bundan sonraki sezonlarda da başarımızı artırarak sürdürürüz. Şehir olarak kenetlenmeliyiz. O zaman başarıya daha rahat gideriz. Kulüp başkanlığı, yöneticilik, bir kaç kişinin yapacağı iş değil" yorumunda bulundu.

