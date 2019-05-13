Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bedir: "Başarı çıtasını yükselteceğiz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kasımpaşa maçı galibiyeti sonrasında mutlu olduklarını söyledi.

Bedir: "Başarı çıtasını yükselteceğiz"

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran ve 2018-2019 futbol sezonunda kümede kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller yerinde yüzler gülüyor.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrasında "17 hafta evvel Kasımpaşa maçıyla kurtuluş, gurur mücadelemizi başlatmıştık. Kasımpaşa ile de bitirmek istedik. Takım da buna inandı ve şükür ki istediğimiz gibi bitirdik. Kasımpaşa'yı yenerek stresi yendik, endişeyi yendik, kümede kalma korkusunu yendik" dedi.

Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçları ile ligi noktalayacaklarını ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Başkan Bedir, "İnşallah Kayserispor olarak bundan sonraki sezonlarda da başarımızı artırarak sürdürürüz. Şehir olarak kenetlenmeliyiz. O zaman başarıya daha rahat gideriz. Kulüp başkanlığı, yöneticilik, bir kaç kişinin yapacağı iş değil" yorumunda bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporEROL BEDİRKasımpaşa Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.