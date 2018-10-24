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Bedir: “BİR MAÇTAN ÖTESİ!”

Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir Kayserispor-Sivasspor karşılaşması öncesinde yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Bedir açıklamasında, “Kayserispor’umuzun ve Sivasspor arasında yapılacak bu maç, her iki takımın puan sıralamasındaki yeri ve takımımızın bu sezondaki  hedefleri bakımından oldukça önem taşımaktadır” dedi.

Bedir: “BİR MAÇTAN ÖTESİ!”

Başkan Dr. Erdol Bedir, Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasının 28 Ekim Pazar günü  saat 13.30'da Kadir Has Stadında oynanacağını hatırlatarak açıklamalarında şunlara değindi: “ Kayserispor’umuzun ve Sivasspor arasında yapılacak bu maç,her iki takımın puan sıralamasındaki yeri ve takımımızın bu sezondaki  hedefleri bakımından da oldukça önem taşımaktadır. Özellikle son 2 sezondur içeride-dışarıda Kayserispor’umuza yoğun destek veren büyük taraftarımız için de Sivas maçının ayrı bir önemi bulunmakta, bu maçta alacağı galibiyet sonucu 3 puanla birlikte psikolojik ve istatistik açısından da büyük moral-motivasyon kazanacağını bilmektedir. Şöyle ki, her iki takım, bugüne kadar toplam 38 maçta karşılaşmış, bu maçların 11'ini Kayserispor’umuz, 11'ini Sivasspor kazanmış, 16 maç ise berabere sonuçlanmıştır. Sivasspor'un son galibiyeti 2014 yılında olmuş, takımımız ise son galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivas deplasmanında elde etmiştir. Rakibimizle evimizde oynadığımız 17 maçta ise, Kayserispor’umuzun   5  galibiyetine karşılık Sivasspor'un 3 galibiyeti bulunmaktadır.”

Bedir sözlerine şöyle devam etti: “Bu rakamlar da göstermektedir ki, Sivasspor  ile  Pazar günü oynayacağımız  maç çok çok önemli olup, değerli hemşerilerimiz açısından da ayrı bir özellik taşımaktadır. Seyirci rekorlarının kırıldığı, büyük taraftarımızın maç bitimine kadar inanılmaz destek verdiği, maç öncesi ve maç sonrası ambiansın çok farklı yaşandığı maçlar Kayserispor-Sivasspor maçlarıdır. Yani bu müsabakalar, bir maçtan ötesidir! Pazar günü oynanacak maçta tarif edilen atmosferde oynanacak olup, evimizde hem Sivasspor takımını hem de gelecek olan Sivasspor taraftarlarını ağırlamış olacağız. Bu itibarla, tribünleri  tamamen doldurmak suretiyle,  takımımıza  azami  desteği verirken, maç boyunca, hiç ara vermeden yapacağımız tezahüratlar  da oyuncularımızı ekstra motive edecektir. Ayrıca, maç öncesi,maç sırası ve maç sonrasında rakip takım ve taraftarına  göstereceğiniz hakaret ve küfürden uzak misafirperverlik, inanıyorum  ki  alacağımız galibiyetle  birlikte, ev sahipliğinde fair-play  örneği olarak da Türkiye gündemine gelecektir. Pazar günü Kadir Has'ta buluşmak ve yönetim-takım-taraftar kenetlenmesini sağlamak üzere.”


Haber: Ahmet Şan

İHA

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