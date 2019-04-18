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Bedir: “Bu Haberler Kasıtlı Olarak Çıkarılıyor”

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, başarılı futbolcu Deniz Türüç'ün Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler ile ilgili olarak, "Deniz Türüç'ün kulüp ile olan sözleşmesi devam ediyor. Böyle bir görüşme olduysa suçtur. Böyle bir görüşme yok" dedi.

Bedir: “Bu Haberler Kasıtlı Olarak Çıkarılıyor”

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yıldız futbolcuları Deniz Türüç'ün Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili İHA'ya açıklamada bulundu. Erol Bedir, menajerlerin futbolcuların hak ve menfaatlerini koruduklarının altını çizerek, "Deniz Türüç'ün Kayserispor ile olan sözleşmesi devam ediyor. Eğer böyle bir görüşme olduysa suçtur. Böyle bir görüşme yok. Futbolcunun menajeri ile 3 milyon Euro'ya anlaşıldığı yazılıyor. Bu haberler asparagas haberlerdir" diye konuştu.

Futbolcunun alacağı ücreti menajerin görüşebileceğini ancak kulübün alacağını menajerin görüşemeyeceğini belirten Başkan Bedir, "Kulübün alacağı konusunda menajer konuşamaz. Böyle bir görüşme olup, olmadığından menajerin de haberi yok. Bugün ben İstanbuldayım. Hafta sonu oynayacağımız karşılaşma için Abdürrahim Albayrak beni aradı. Takım olarak bir isteğimizin olup olmadığını sordu. Kendisi ile bu konuda da konuşmadık. Bu haberler Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde kasıtlı olarak çıkarılıyor. Hangi amaca hizmet ettiği belli değil. Deniz, milli bir futbolcu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da kulüpler kendisi ile ilgileniyor. Bu normal bir durum. Biz Deniz Türüç'e transfer olmak isteyip istemediğini sorduğumuzda 'Ben zaten büyük bir kulüpte oynuyorum' cevabını veriyor. Kendisi ile bizim bağımız çok farklı. Bu tip transferlerde profesyonel kurallar bellidir" ifadesinde bulundu.
 

İHA

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