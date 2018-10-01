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Bedir :"Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Çaykur Rizespor maçını kazanarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. 

Bedir :"Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz"

Kayseri'de oynanan Konyaspor maçını kaybettikten sonra deplasmanda oynanan Beşiktaş maçından galip gelmek istediklerini ifade eden Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "5-6 eksikle İstanbul'a gittik. Konyaspor maçında oynanan oyun bizi memnun etmemişti ama Beşiktaş karşısında oynanan oyun ve futbolcuların gösterdiği performans bizi memnun etti" dedi.
 
Takım olarak komik goller yediklerini belirten Başkan Bedir, "Beşiktaş maçında ilk golde top kaleciden döndü ve Vagner Love'a çarparak ağlara gitti. İkinci golde ise top direkten döndü ve sonrasında gol oldu. Şanssızlık yaşadık. Ancak maç içinde bir kaç pozisyon vardı. Umut'a verilmeyen bir faul vardı. Hem hakemin hem de bizim yaptığımız hatalarımız vardı. Umut'un çekilmesinde hakem olayın 5 metre gerisindeydi ama faul kararı verilmedi. Kötü niyet yok ama o da bize rastladı" diye konuştu. 

Başkan Bedir, 5-6 oyuncu eksiğine rağmen takımın oyununun kendilerini ileriki günler için umutlandırdığını ifade ederek, "Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak verilecek olan milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" dedi. 
 

İHA

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