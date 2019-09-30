Bedir: “Protesto olabilir, normaldir”

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konya deplasmanında mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da moraller bozuk. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "İyi oynamamıza rağmen 1 puan alabilirdik. Taraftarın protestosuna hak veriyorum" dedi. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Konyaspor maçına puan veya puanlar almak için çıktık. Ama iyi oynamadık. Onlar kaçırdı, biz kaçırdık. İyi oynamamıza rağmen 1 puan alabilirdik. Son dakikadaki pozisyonda bana göre penaltı yoktu. Televizyondan izledim. Bana göre penaltı değil. Eğer gerçekten penaltı değilse, saçma sapan acayip şeyler oluyor. Bunu oturup konuşmak lazım, düşünmek lazım. Penaltıyla birlikte hem 3 puan gitti hem 2 oyuncumuz kırmızı kart gördü. Gerçekten bir sezonda 5-6 maçta bu kadar kırmızı kart, hakem kararlarının anormal şekilde aleyhimize işlediğini görmedim. Galatasaray maçında gördük, Konyaspor maçında gördük" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarının Teknik Direktör Hikmet Karaman aleyhine tezahürat yapması ile ilgili olarak da konuşan Başkan Erol Bedir, "Taraftar, takımını desteklemek için maçlara geliyor. İstiyor ki takımı galip gelsin. İstiyor ki iyi futbol izlesin. Bu olmayınca protesto edebiliyor. Protestolar olabilir, normaldir. Hocamız da, biz de gerekli uyarılar alırız. Önümüze bakarız. Daha 28 hafta var. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Oyuncularla görüşeceğiz" cümleleri kurdu.



Sarı Kırmızılı takımın bulunduğu konumdan çıkacağına inandığını da söyleyen Başkan Bedir, "Bulunduğumuz yerden ve puanlardan memnun değiliz. Ancak takımıma güveniyorum. Sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olacağız. Şu an insanlar, bunu garipseyebilirler. Ama lig, uzun maraton. Biz yukarılardaki yerimizi alacağız" açıklaması yaptı.

