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Bedir raporu istedi

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, Berna Gözbaşı başkanlığındaki yönetime ihtarname göndererek Genel Kurul tutanağını ve bağımsız denetçi kurulunun raporunu istedi.

Bedir raporu istedi

Hes Kablo Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, avukatı Dilek Höbek ve Mahir Murat Türkmen'in hazırladığı ihtarnameyi Kayseri 3.Noter kanalıyla sarı kırmızılı kulübe gönderdi. İhtarnamede, "7 Aralık 2019 tarihinde yapılan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar gereğince, geriye dönük 10 yıllık hesap incelemesi yaptırılmış mıdır? Genel kurul toplantısında alınan kararın gereği olarak bağımsız denetçilere 10 yıllık hesap inceletilmiş midir yoksa son 3 yılın incelemesi ile yetinilmiş midir? Eğer 10 yıl değil son 3 yıllık hesapların incelemesi ile yetinilmiş ise, Genel Kurul kararının yerine getirilmemesinin sorumlusu/sorumluları kimdir? Basında iddialarda yeraldığı şekilde eğer hesap incelemesi yaptırılmış ve 2 ay önce rapor tamamlanmış ise hazırlanan raporun bir suretinin tarafımıza tebliğ edilmeyip, basına müvekkilimizi zan altında bırakacak şekilde yakıştırma ve ithamlarla raporun sızdırılması çabası gösteren sorumlu/sorumlular kimdir? Hazırlanan raporun müvekkilimize veya temsilen tarafımıza tebliğ edilmesini engelleyici ve müvekkilimize zarar verecek şekilde hukuka, hakkaniyete aykırı tutum ve davranış içinde bulunanlarla ilgili maddi, manevi tazminat ve cezai bakımdan şikayet haklarımızı mahfuz tuttuğumuzu ihtaren bildiririz" cümlelerine yer verildi.

İhtarnamede "7 Aralık 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın suretinin ve hazırlanan raporun, ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içinde tarafımıza tebliğ edilmesini ihtaren talep ediyoruz" denildi.

 

İHA

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