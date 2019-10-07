Bedir ve Karaman istifa etti İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve takımın Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti. Bedir yayımladığı yazılı açıklamasında camiadan helallik istersen, Karaman da açıklamasında, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum” dedi. Ayrıca Bedir’in istifa etmesinin ardından kulüp yönetim kararıyla başkanlığa Hamdi Elcuman’ı getirdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:43