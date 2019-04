Bedir: “Yukarılarla Kardeşliğimizi Pekiştireceğimiz Maçtır”

Kulübün resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Dr. Erol Bedir, “Kayserispor’umuzun 2018-19 futbol sezonuna başlaması ve bugüne kadarki serüveni taraftarlarımızın malumudur. Maddi-manevi her türlü sıkıntıya rağmen bulunduğumuz konum, arzuladığımız kadar olmasa bile hiçte küçümsenmeyecek bir durumdur. Görevi aldığımız günden bugüne kadar tamamıyla geçmiş dönemlerden kalan, altından kalkılması zor olan ekonomik zorluklar, T FF, FİFA ve diğer mahkemelerde aleyhimize açılmış yüzlerce dava, yine geçmiş dönemlere ait borçlardan dolayı, kulübümüzün karşılaştığı icra dosyaları dikkate alındığında, bir yandan bu konularla uğraşmanın, diğer yandan mevcut takımı finanse ederek, puan mücadelesi vermenin ne kadar zor olduğu daha da iyi anlaşılacaktır. Bu mücadele esnasında, bazı kişiler işleri daha da zorlaştırmak için çabalarken, Kulüp başkanı, yönetimi, başta İstikbal mobilya (Kurumsal ve şahsi desteklerinden dolayı CEO Alpaslan Baki Ertekin’e özel teşekkürler ) olmak üzere 2-3 sponsorumuz ve her şart altında yönetimi ve takımı yalnız bırakmayan fedakâr Kayserispor taraftarları omuz omuza vermiş, başka bir yerden destek sağlama imkânı da olmamıştır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve geçtiğimiz aylardaki ortam düşünüldüğünde bu durum belki anlaşılabilir olmakla birlikte ligde mücadele eden ve emsalimiz olabilecek diğer takımlara verilen katkılar göz önüne alındığında ise Kayserispor’umuzun bu anlamdaki yalnızlığı da dikkatlerden kaçmamaktadır. Devre arasında, diğer takımlar milyonlarca dolar destek alıp, transfer tahtalarını açarak, transfer yaparlarken (transfer yasağımızın da olması nedeniyle) takımımız, ara transferde tek kuruş ilave harcama yapmamıştır. Gelişmeleri takip eden bütün hemşerilerimizce bilinen bu zorluklara karşı yönetimimizin verdiği mücadele büyük Kayserispor taraftarlarınca takdir edilmekte ve bu durum bizim de mücadele azmimizi artırmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada, TFF, FİFA ve diğer mercilerde, Kayserispor’un dava edildiği dosya sayısı 120-130’lardan 3-5’lere düşmüştür. Bunlarda kısa zamanda sonuçlanacak ve artık hem Türkiye’de hem de Avrupa’da Kayserispor (olması gerektiği gibi) itibarını yukarılara çekmiş bir kulüp durumunda olacaktır. Kanaatimce birçok başarıdan daha önemli olan konu da ulusal ve uluslararası itibar ve kulübümüzün layıkıyla temsili konusudur ki, bu alanda çok şey yapıldığını değerli hemşerilerimiz zaten bilmektedir” diye konuştu.



“Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz”

Haftasonu oynayacakları MKE Ankaragücü maçının final niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Bedir açıklamasını; "Bu itibarla, hem zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmemiz, hem de sportif hedeflerimize ulaşabilmek için Pazar günü saat 13.30’da Kadir Has Stadındaki Ankaragücü maçımız tam bir final maçı özelliğini kazanmıştır. Bu maçı kazandığımız takdirde “aşağılarla akrabalığımızı sonlandıracak ve yukarılarla olan kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz. Hocamızın taktikleri, oyuncularımızın emeği, büyük taraftarımızın destekleriyle 3 puan alacağımıza ve hedeflerimize yaklaşacağımıza inanmaktayız. Ayrıca, birkaç aydır ülkemizde ve şehrimizdeki gündem farklılığından dolayı takımımıza arzuladıkları kadar vakit ayıramayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, diğer belediye başkanlarımız ve destek gücü olan başka kurum, kuruluş ve kişilerin desteklerinin de yoğun bir şekilde artacağını düşünmekteyiz” şeklinde sürdürdü.