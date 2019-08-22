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Bedir’den Erzurumspor’a tam destek

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TFF 1.Lig takımlarından B.B.Erzurumspor’a destek verdi.

Bedir’den Erzurumspor’a tam destek

Özel bir Tv kanalında B.B.Erzurumspor’a yardım amacıyla düzenlenen programa katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, tanesi 100 TL’den 538 forma aldı. Başkan Erol Bedir ayrıca “İstediğiniz bir futbolcuyu da, hocamızla görüşerek alabilirsiniz” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un SMS kampanyası ile sarı kırmızılı takıma destek aradığı günlerde Başkan Erol Bedir’in bu desteği sosyal paylaşım sitelerinde tepkiyle karşılandı. Bir çok sarı kırmızılı taraftar, borç içerisindeki Kayserispor’da Başkan Erol Bedir’in başka takıma ekonomik destek vermesine tepki gösterdi.
 

İHA

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