Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bellona AGÜ finalde yıkıldı    77-61

Türkiye Kupası’nı kaybettik

Bellona AGÜ finalde yıkıldı    77-61
PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda final maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşan Bellona AGÜ Spor, rakibine 77-61 mağlup olarak kupaya el salladı.
Bu yıl İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası sahibi buldu. Finale kadar yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Bellona AGÜ Spor taraftarını üzdü.
Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe’yi saf dışı bırakarak finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ne rakip olan Bellona AGÜ Spor, istediği sonuca ulaşamadı.
Temsilcimiz karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlamasına rağmen, devre arasına 46-37 geride girdi. AGÜ Spor farkı kapatmaya çalışsa da buna engel olamayınca üçüncü periyodu 61- 49, maçı ise 77-61 mağlup tamamladı.
Maç sonunda AGÜ Spor’da üzüntü hakim olurken, Yakın Doğu Üniversitesi ise kupayı ilk defa müzesine götürmenin sevincini yaşadı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
BELLONA AGÜ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.