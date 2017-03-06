Bellona AGÜ finalde yıkıldı    77-61

Bu yıl İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası sahibi buldu. Finale kadar yükselme başarısı gösteren temsilcimiz Bellona AGÜ Spor taraftarını üzdü.Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe’yi saf dışı bırakarak finalde Yakın Doğu Üniversitesi’ne rakip olan Bellona AGÜ Spor, istediği sonuca ulaşamadı.Temsilcimiz karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlamasına rağmen, devre arasına 46-37 geride girdi. AGÜ Spor farkı kapatmaya çalışsa da buna engel olamayınca üçüncü periyodu 61- 49, maçı ise 77-61 mağlup tamamladı.Maç sonunda AGÜ Spor’da üzüntü hakim olurken, Yakın Doğu Üniversitesi ise kupayı ilk defa müzesine götürmenin sevincini yaşadı.Ramazan KARAKUŞ