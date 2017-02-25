Bellona AGÜ Hatay’ı ağırlıyor

Bu sezon hem ligde hem Avrupa’da yoluna emin adımlarla ilerleyen Bellona AGÜ Spor, son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe’yi deviren temsilcimiz, gözünü bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor maçına çevirdi.

Ligde 30 puanla 4. sırada yer alan AGÜ Spor, bu maçı kazanarak üst sıralardan kopmak istemiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan AGÜ, maçın saatini beklemeye koyuldu.

Karşılaşma bugün saat 16.00’da Kadir Has Spor Salonu’nda oynanacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



