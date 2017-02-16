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Bellona AGÜ Spor, EuroCup’ta çeyrek finalde

Bellona AGÜ Spor, EuroCup Women son 8 turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği İspanyol Spar Citylift Girona takımını 31 sayı farkla 85-54 mağlup ederek turu geçti. 

Bellona AGÜ Spor, EuroCup’ta çeyrek finalde
Kayseri ekibi maça, Chelsea Gray - Tanisha Wright - Jelena Dubljevic - Lara Sanders ve Ann Wauters beşiyle çıktı.

Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip ilk çeyreği 14-11, devreyi ise 38-24 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibi karşısında farkı giderek açan kırmızı-beyazlı ekip üçüncü çeyreği 74-41, maçı da 85-54’lük skorla kazandı.
Bellona AGÜ Spor’da, Chelsea Gray 23 sayı 7 asist 3 ribaund, Ann Wauters 15 sayı 11 ribaund 2 top çalma 2 blok, Ayşegül Günay 12 sayı 2 asist 2 top çalma, Lara Sanders 10 sayı 6 ribaund 3 top çalma 2 blok, Jelena Dubljevic 9 sayı 4 ribaund 2 asist, Tanisha Wright 6 sayı 9 asist 2 ribaund 2 top çalma, Mirna Mazic 5 sayı 5 ribaundla oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte EuroCup’ta çeyrek finale yükseldi.

İHA

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