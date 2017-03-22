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Bellona AGÜ Spor finali göz kırptı

Bellona AGÜ Spor, EuroCup Women yarı finali ilk maçında konuk olduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 71-65 mağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.

Bellona AGÜ Spor finali göz kırptı
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Kayseri ekibi karşılaşmaya, Chelsea Gray – Tanisha Wright – Jelena Dubljevic – Lara Sanders ve Ann Wauters beşiyle çıktı.
 
Oldukça büyük bir çekişme ve mücadeleye sahne olan maçın ilk çeyreği 23-21 kırmızı-beyazlı ekip lehine sonuçlanırken, devreye ise 36-36’lık eşitlikle girildi.
 
İkinci yarıda da çekişmenin sürdüğü mücadelede üçüncü çeyrek 55-53 Hatay üstünlüğü ile sonuçlanırken, son çeyrekte rakibi karşısında skor üstünlüğünü eline alan AGÜ Spor, salondan 71-65‘lik skorla galip ayrıldı.
 
Bellona AGÜ Spor’da, Jelena Dubljevic 13 sayı 6 ribaund 6 asist, Ann Wauters 12 sayı 7 ribaund 3 asist, Chelsea Gray 12 sayı 5 asist 2 ribaund, Ayşegül Günay 11 sayı 3 asist, Lara Sanders 9 sayı 4 asist 3 ribaund, Tanisha Wright 8 sayı 4 ribaund 2 asist, Şaziye İvegin Üner 6 sayı 4 ribaund kaydetti.
 
İki takım arasındaki rövanş maçı ise yarın 19.00’da Kadir Has Spor Salonu’nda  oynanacak.
 
Kurum Haberi
 

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BELLONA AGÜKayseriFİNAL
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