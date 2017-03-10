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Bellona AGÜ yarı finale odaklandı

Bellona AGÜ Spor, EuroCup Women çeyrek final rövanş mücadelesinde bu akşam Fransız ekibi BLMA’yı konuk edecek. 

Bellona AGÜ yarı finale odaklandı

İki kez kapısından döndüğü EuroCup Women’de bu yıl kupaya uzanmak isteyen Bellona AÜG Spor, bu gün ki maçta rakibini bir kez daha mağlup ederek yarı finale çıkmayı planlıyor.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak rövanş karşılaşması bu akşam saat 19.00’da başlayacak.
Geçtiğimiz Salı günü Fransa’da oynanan ilk maçı 20 sayı farkla 85-65 Bellona AGÜ Spor, rövanşta 19 farkla yenilse dahi turu geçecek.
İHA
 

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BELLONA AGÜEUROCUP WOMEN
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