Bellona AGÜ'ye Fransız rakip

Daha önce iki kez kıl payı kaçırdığı kupaya bu sezon ulaşmak isteyen Bellona AGÜ Spor’nun istikrarlı yürüyüşü devam ediyor. Son 32 turunda İspanya takımı Spar Citylift Girona’yı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen kırmızı-beyazlıların bu turdaki rakibi belli oldu. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi BLMA oldu.



Eşleşmede ilk karşılaşma 7 Mart Salı günü Fransa’da, rövanş ise 10 Mart’ta Kayseri’de oynanacak.

Turu geçen takım ise 21-24 Mart tarihlerinde oynanacak yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyesi - Wisla Can-Pack eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İHA

