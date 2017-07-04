Bellona AGÜ’nün Euro Cup’taki rakipleri belli oldu

Ülkemizi EuroCup’ta temsil edecek kırmızı-beyazlı ekibimiz kupanın grup aşamasında E Grubu’nda yer alacak. Grupta, Kayseri ekibinin yanı sıra, bir diğer Türk temsilcisi İstanbul Üniversitesi ve Polonya ekibi Sleza Wroclaw ile birlikte Basket 90 Gdynia (Polonya) - SpartakNoginsk (Rusya) eşleşmesinde turu geçen takım yer alacak.
10 grupta 40 takımın mücadele edeceği turnuva 12 Ekim günü oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak.
10 grupta 40 takımın mücadele edeceği turnuva 12 Ekim günü oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak.