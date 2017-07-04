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Bellona AGÜ’nün Euro Cup’taki rakipleri belli oldu

Bellona AGÜ Spor’un, Euro Cup Women 2017-2018 sezonu gruplarındaki rakipleri Almanya’nın Münih kentinde çekilen kura ile belli oldu.

Bellona AGÜ’nün Euro Cup’taki rakipleri belli oldu
Ülkemizi EuroCup’ta temsil edecek kırmızı-beyazlı ekibimiz kupanın grup aşamasında E Grubu’nda yer alacak. Grupta, Kayseri ekibinin yanı sıra, bir diğer Türk temsilcisi İstanbul Üniversitesi ve Polonya ekibi Sleza Wroclaw ile birlikte Basket 90 Gdynia (Polonya) - SpartakNoginsk (Rusya) eşleşmesinde turu geçen takım yer alacak.
10 grupta 40 takımın mücadele edeceği turnuva 12 Ekim günü oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak.
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