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Bellona AGÜ’ye kural hatası şoku 

Hükmen yenik sayıldılar 

Bellona AGÜ’ye kural hatası şoku 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş’ı 86-72 yenen Bellona AGÜ’yü, takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik ilan etti.

TBF Yönetim Kurulu’nun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 28 Ocak’ta oynanan Beşiktaş-Bellona AGÜ maçında ev sahibi takımın hükmen galip gelmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Temsilcimiz Bellona AGÜ Sporun karşılaşmaya yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde çıktığı için hükmen mağlup ilan edildiği ifade edildi.
Yabancı kuralı değişti

TBF Yönetim Kurulu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin yabancı kuralını da değiştirdi. Bu sezon ligde takımlar kadrolarında bulunan 4 yabancı oyuncunun tamamını oynatabiliyor. Gelecek sezondan itibaren ise kuralın 3+1 olarak değiştirileceği açıklandı. Buna göre gelecek sezon uygulamaya geçecek yeni kuralla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımları 3 oyuncuyu aynı anda oynatıp bir oyuncuyu ise yedek kulübesinde oturtabilecek.
AA

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