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Bellona Kayseri’ye White Card

Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup’tan White Card geldi.

Bellona Kayseri’ye White Card

Geride kalan sezon Türkiye Kadınlar Basketbol liginde beklenilen seviyede başarılı olamayan ve kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup’tan teklif geldi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı sportif direktörü Ahmet Bozbey, EuroCup komitesinden şampiyonaya katılım için teklif aldıklarını söyledi. Ahmet Bozbey, “EuroCup yönetimi, yeni sezon için takımımızın EuroCup’a katılması için White Card (beyaz kart) mektubu aldı. Lig sıralamamız buna uygun olmasa bile geçmişteki başarılarımızdan ötürü ekstra bir uygulama ile takımımızı şampiyonaya dahil etmek istiyorlar” dedi.

Ahmet Bozbey, şampiyonaya katılıp katılmayacaklarına dair net cevabı Pazartesi gününe kadar vermek zorunda olduklarını ifade ederek, “Bellona Kayseri Basketbol takımının önemini ve büyüklüğü Avrupa kabul etmiş durumda. Bu şampiyonaya katılmak için 10 Bin Avro katılım payını en geç Pazartesi günü ödememiz gerekiyor. Bu parayı yatırırsak şampiyonaya katılabiliriz. Avrupa’nın kabul ettiği takımımıza şehrinizin de sahip çıkmasını ve destek olmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.
 

İHA

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