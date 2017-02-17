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Belsinspor'dan teşekkür ziyareti  

Süper Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor yönetimi, Vali Süleyman Kamçı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a mahallelerine yapılan futbol sahası için teşekkür plaketi verdi. 

Belsinspor'dan teşekkür ziyareti  

Melikgazi sınırları içerisinde bulunan Belsin Kocatepe Mahallesi'nde yapılan futbol sahası tamamlandı. Mahalle halkı ve Belsinspor yönetiminin girişimleri ile başlayan çalışmalar Melikgazi Belediyesi tarafından yapıldı ve kısa sürede tamamlanarak hem Esen Makina Belsinspor'un hem de mahalle halkının hizmetine sunuldu.

Esen Makina Belsinspor Kulüp Başkanı ve Kocatepe Cami İmamı Enes Arslantürk ile Kulüp Asbaşkanı Erhan Oduncu, yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Vali Süleyman Kamçı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a şükranlarını iletmek için birer teşekkür plaketi verdiler.
İHA
 

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