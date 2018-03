"BENi VE OYUNCULARIMI TAHRiK ETTiLER"

Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin üst sırasını ilgilendiren ve iki formda ekibin karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Aytemiz Alanyaspor deplasmanından uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanla dönerek zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular salonda hazırlıklarını sürdürdü.



“Kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz”

Büyük bir kulübe karşı oynayacaklarının altını çizen Teknik Direktör Marius Sumudica, sahaya çıkıp her şeyi yapacaklarını kaydetti. Sumudica, “Çok büyük bir kulübe karşı oynuyoruz, çok zor bir maç olacak. Geçen senenin şampiyonu bir takım var, Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmış bir takım. Türkiye’nin en iyi hocalarından biri tarafından idare ediliyor. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. Çok zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

PFDK’dan gelecek karara göre takımı kuracağını belirten Sumudica, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında çıkan olaylarda rapora kavgada olmayan isimlerin yazıldığını söyledi. Sapunaru ve Lopes’in sakatlıklarının bulunduğunu ancak maç saatine kadar hazır hale geleceklerini sözlerine ekleyen Sumudica sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sapunaru ve Lopes’in hafif sakatlıkları var. Onlar maç gününe kadar yetişecekler. Ama son maçtan sonra olaylar oldu, oyuncular federasyona sevk edildi. Bunların durumunu yarın öğreneceğiz. Kimseyle savaşa girmek istemiyorum ama anlamadığım bir şey var. Listeye kavgayla ilgili hiç olmayan isimler yazılmış. Bakalım federasyondan alacağımız sonuca göre takımımızı kuracağız.”



“Beni ve oyuncularımı tahrik ettiler”

Türkiye’ye alnının teriyle para kazanmaya geldiğini, kavga etmek istemediğini sözlerine ekleyen Sumudica, maç sonu rakip takımın kendilerini tahrik ettiğini savundu. Sumudica, “Eğer rakip takım direkt olarak soyunma odasına gitseydi, biz taraftarımızla sevinirken zamanları da vardı. Ama orada beklediler, takımımı provoke ettiler, üzerimize yürüdüler. Beni ve oyuncularımı tahrik ettiler. Kavga etmek istesem ben de kavga ederim, elim ayağım var. Ama ben boksör değilim, buraya kavga ederek para kazanmaya gelmedim. Futbol oynatarak, takımı kazandırarak, alnımın teriyle para kazanmak istiyorum. Ama gitmediler soyunma odasına, gitmediler ve sonuçları ortada. Bazı şeyler duyuyorum beni sevmedikleri, sürekli tiyatro oynadığım hakkında. Agresifliğim hakkında dalga geçiyorlar ama 10 sene önceki videolara baksınlar. Eski takımımı yönetirken de agresiftim, şimdi de aynıyım. Ben buraya kimseye tiyatro yapmaya gelmedim. Ben futboldan parasını kazanan bir adamım, kişiliğim böyle, beni değiştiremezsiniz. Tiyatro denmesi beni üzüyor. Beni tanımak isteyen gelsin, buyursun tanışalım” şeklinde konuştu.



Umut Bulut: “Hedefimiz iyi mücadele edip 3 puan almak”

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran Kaptan Umut Bulut ise, Beşiktaş maçında iyi mücadele ederek taraftarın da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Umut, “Evimizde oynuyoruz, zorlu Beşiktaş maçında yine her zamanki gibi iyi mücadele edip hedefimiz 3 puan. 1 puan da alsak bizim için iyi olacağını düşünüyorum ama 3 puan için oynayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bu maçtan da yüzümüzün akıyla çıkarız” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’a da gol atarak takımına katkı sağlamak istediğini dile getiren Umut, “Gol ve goller atmak, takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Ama öncelikle bu maçta takım halinde iyi mücadele edip, iyi bir futbolla taraftarımızın yüzünü güldürüp güzel bir şekilde ayrılmak istiyoruz” dedi.