BERABERE KALDI, BİR ÜST TURA ÇIKTI

11. dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Sinan Kurumuş, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Onur'a pas çıkardı. Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.22. dakikada Çağrı'nın sol kanattan yaptığı ortayı Kayseri spor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sinan Kurumuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Doğan, son anda uzanarak topu kontrol etti.30. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla topa sahip olan Zahit'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-042. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Selahattin'in sert şutunda kaleci Yusuf, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.43. dakikada Çağrı'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Sinan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Doğan'ı geçemedi.Stat: Mümin Özkasap StadyumuHakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Cemal Alpay xxManisa FK: Yusuf xx, Erhan xx, Erman xx, Oğuz xx, Mehmet Yılmaz xx, Umut xx, Emir xx, Onur xx, Çağrı xx, Zahit xxx, Sinan Kurumuş xxYedekler: Ömer Kahveci, Zafer, Yiğit, SerdarTeknik Direktör: İsmail Ertekinİ.M. Kayserispor: Doğan xx, Barış Emirhan xx, Sinan Ayhan xx, Osman Can xx, Ramazan Emirhan xx, Selahattin xx, Ercan x, Aksel x, Mehmet Eray xx,Taner x, Ümran xYedekler:Umut Eren, Ömer Uzun, Mustafa Buğra, Ahmet Kürşat, Ahmet Zekeriyya, FurkanTeknik Direktör: Bülent UygunGol: Zahit (dk. 30) (Manisa FK)Sarı Kart: Oğuz (Manisa FK)49. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topu Kayserispor savunmasında Osman Can kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Onur'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.50. dakikada Onur'un sağ kanattan ortasında Kayserispor savunmasından seken topu kontrol eden Umut'un bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.57. dakikada Manisa FK'nın kontratağında Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyonda olan Sinan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.62. dakikada Manisa FK savunmasında Erman'ın topa elle müdahalesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.63. dakikada penaltı atışını kullanan Aksel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-170. dakikada Manisa FK'da Çağrı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top direğin üstünden auta gitti.72. dakikada Ramazan Emirhan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un yerden düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf'un ayaklarının arasından filelere gitti. 1-274. dakikada Çağrı'nın sol kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Serdar'ın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarıya çıktı.83. dakikada Çağrı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde Erman'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-287. dakikada Aksel'in pasıyla topa sahip olan Ömer Uzun'un müsait pozisyonda rakip ceza yayının içinden düzgün şutunda top bir kez daha ağlara gitti. 2-390+1. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında savunmanın arkasına sarkan Onur'un ceza sahası içerisinde yerden çıkardığı pasta kaleci Doğan'ı geçen topu arka direkte Erhan boş kaleye gönderdi. 3-390+3. dakikada Erhan'ın ceza yayının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top üst direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.Stat: Mümin Özkasap StadyumuHakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Cemal Alpay xxManisa FK: Yusuf x, Erhan xx, Erman xx, Oğuz x, Mehmet Yılmaz xx (Yiğit dk. 78 x), Umut x, Emir xx, Onur xx, Çağrı xx, Zahit xxx (Serdar dk. 62 x), Sinan Kurumuş xYedekler: Ömer Kahveci, Zafer, YiğitTeknik Direktör: İsmail Ertekinİ.M. Kayserispor: Doğan xx, Barış Emirhan x (Ömer Uzun dk. 46 xxx), Sinan Ayhan xx (Ahmet Zekeriyya dk. 71 xx), Osman Can xx, Ramazan Emirhan xxx, Selahattin xx, Ercan xx, Aksel xxx, Mehmet Eray x (Ahmet Kürşat dk. 59 xx),Taner x, Ümran xYedekler: Umut Eren, Mustafa Buğra, FurkanTeknik Direktör: Bülent UygunGoller: Zahit (dk. 30), Erman (dk. 83), Erhan (dk. 90+1) (Manisa FK), Aksel (dk. 63 Pen.), Ömer Uzun (dk. 72 ve 87) (Kayserispor)Sarı kartlar: Oğuz (Manisa FK), Aksel, Selahattin, Sinan Ayhan, Ercan (Kayserispor)