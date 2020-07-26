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Berna Gözbaşı: “Bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz”

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik hesaplayamıyorum” dedi.

Berna Gözbaşı: “Bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz”
Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor, bir alt lige düştü. Sarı-kırmızılıların başkanı Berna Gözbaşı da mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, “Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık ben hesaplayamıyorum. 'Şiddete Dur De Projesi' yapıyoruz, hakem şiddetine dur demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderi ile bu kadar oynanmaz. El var, görmüyor. Golü vermiyor, penaltıyı vermiyor. Anlamak mümkün değil. Ligi tiyatro gibi izledik, zaten çok zor dönemde devraldık. 9 aydır her şeyimi ortaya koydum. Pandemi döneminde en başarılı takımlardan biri olduk. Her şeyi yendik ama maalesef bugün Trabzon’a yenilmedik, hakeme yenildik” ifadelerini kullandı. 

İHA

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