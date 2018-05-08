BEŞİKTAŞ: 2 - KAYSERİSPOR:0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada kazanılan serbest vuruşta Quaresma ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken top Babel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defans son anda tehlikeyi önledi.

12. dakikada Babel sol kanatta topla buluşup ortasını yaptı. Hollandalı futbolcunun ortasında Talisca kafayı vurdu ancak kaleci Lung gole izin vermedi.

15. dakikada Beşiktaş savunmasının kaptırdığı top Deniz Türüç’te kaldı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut’a pasını verdi ancak kaleci Fabri, kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Tolgay’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma şutunu çekti ancak kaleci Lung son anda topu kornere gönderdi.

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca direkt kaleye gönderdi. Köşeye giden topu Lung çıkardı. Dönen topu Tosic tamamladı ancak Lung bu pozisyonda da geçit vermedi.

31. dakikada kazanılan korneri Beşiktaş paslaşarak kullandı. Quaresma’nın soldan yaptığı rabona ortaya iyi yükselen Tosic kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

45. dakikada Babel'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Adriano önce düzeltti ardından çok iyi bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 2-0



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, sağ kanattan ortasını yaptı. Babel’i aşan top Tolgay’da kaldı. Bu futbolcunun soldan ortasında Talisca kontrol etti ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Adriano’nun pasında topla buluşan Tosic, kendi ceza sahası yakınında çalım yapmak isterken topu Umut’a kaptırdı ve ardından rakibine faul yaparak ikinci sarı kardan kırmızı kart gördü.

66. dakikada savunmadan atılan topa hareketlenen Quaresma, 2 rakibinden sıyrılıp çaprazdan aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Lung topa sahip oldu.

81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray soldan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Deniz topla buluşup şutunu çekti ancak Fabri kornere çeldi.

89. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp yaklaşık 30 metreden şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

90. dakikada hakem Barış Şimşek, taç atışını Beşiktaş’ın kullanmasını söyleyince Umut Bulut çok yoğun itirazlarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, itirazlarının ardından ikinci sarı kardan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Larin, ceza sahası içine girmeyi başardı. Bu futbolcunun şutunda savunma son anda topa ayak koydu.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Barış Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Metin xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Gökhan Gönül xxx, Tosic xxx, Vida xxx, Adriano xxx (Mustafa dk. 84 ?), Medel xxx, Tolgay xx, Quaresma xxx (Larin dk. 90+2 ?), Talisca xx, Babel xxx, Love xx (Necip dk. 64 xxx)

Yedekler: Tolga, Utku, Oğuzhan, Fatih, Lens, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Kucher xx, Kana Biyik x, Atila Turan x, Şamil xx, Badji x (Güray dk. 60 x), Deniz x, Boldrin x (Kravets dk. 67 x), Mendes xx (Amorim dk. 72 x), Umut x

Yedekler: Vedat, Gyan, Levent, Erdal, Erkan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Tosic (dk. 31), Adriano (dk. 45) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Tosic (dk. 61) (Beşiktaş), Umut Bulut (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Şamil, Badji (Kayserispor)

İHA