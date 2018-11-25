Beşiktaş: 4  MKE Ankaragücü:1

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kubilay’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan’ın gelişine vuruşunda top kaleci Karius’ta kaldı.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic doğduran kaleye vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada ceza sahasına açılan ortada Karius topu elinden kaçırdı, topu önünde bulan El Kabir pasını Kubilay’a çıkardı. Kubilay’ın ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Vida, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonu ofsayt nedeniyle geçerli saymadı..

24. dakikada ceza sahası içerisinde Ljajic’in topuyla buluşan Mustafa, topu tekrar Ljajic’e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada sağ kanatta çizgiye kadar inen Dorukhan'ın ortasında arka direkte Mustafa, topu filelere gönderdi. 0-2

34. dakikada ceza sahasına atılan topla sağ çaprazda topla buluşan El Kabir’in vuruşunda kaleci Karius topu kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahasına açılan ortada topla buluşan El Kabir sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Dorukhan’ın ara pasıyla topla buluşan Güven’in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3



Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Yalçın x, Pinto x, Alihan xx, Erdem x, Faty x, Djedje x, Bifouma x, El Kabir xx, Kenan x, Kubilay x

Yedekler: Altay, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Moulin, Cerci, Putsila, İlhan, Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan x (Fatih dk. 40 ?), Vida xx, Medel x, Caner x, Atiba xx, Dorukhan xx, Ljajic xxx, Mustafa xxx, Quaresma xx, Güven xx

Yedekler: Tolga, Utku, Medel, Oğuzhan, Vagner Love, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44) (Beşiktaş)





Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

60. dakikada Kubilay’ın defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Bifuma’nın vuruşunda meşin yuvarlak Caner’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Mete Kalkavan VAR’a giderek pozisyon öncesi faul tespit etti.

71. dakikada sol kanattan Bifouma’nın ortasında ceza sahasında topa yükselen El Kabir’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73. dakikada Quarasma’nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ljajic topu müsait durumdaki Mustafa’ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa’nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

77. dakikada Caner ile paslaşan Ljajic’in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top kaleeci Korcan’dan döndü. Dönen topu önünde bulan Vida’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında ceza sahasında yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Djedje’nin sağ kanattan ortasına arkada direkte yükselen El Kabir’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Cerci, girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topu bekletmeden El Kabir’in önüne attı. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan El Kabir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

88. dakikada Dorukhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuzhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4



Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

MKE Ankaragücü: Korcan x, Yalçın x, Pinto x, Alihan x, Erdem x (Moulin dk. 61 x), Faty x, Djedje x, Bifouma x, El Kabir xx, Kenan x (Cerci dk. 46 x), Kubilay x

Yedekler: Altay, Mehmet, Sedat, Mokhtar, Kone, Putsila, İlhan, Kehinde

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan x (Fatih dk. 40 xx), Vida xx, Medel x, Caner xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Ljajic xxx (Oğuzhan dk. 79 xx), Mustafa xxx, Quaresma xx, Güven xx (Larin dk. 74 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: El Kabir (dk. 86) (MKE Ankaragücü), Ljajic (dk. 24), Mustafa (dk. 27), Güven (dk. 44), Oğuzhan (dk. 88) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Faty, Alihan (MKE Ankaragücü), Necip, Larin (Beşiktaş)



