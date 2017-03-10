Beşiktaş hesabı

Ligin ikinci yarısıyla hızlı bir çıkış trendi yakalayan Kayserispor, olumlu havayı sürdürmek için Beşiktaş ile yapacağı maçtan da en az 1 puanı kapabilmenin hesabını yapıyor. Kadir Has Kulüp Tesisleri’ndeki çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılarda morallerin yerinde olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın özellikle hücum bölgesinde görev yapan oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.

Dün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri, çabukluğa dayanan bir metot izlenirken, ikinci bölümde taktiğe dayalı bir program uygulandı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman çift kale maç ile son buldu.



Sarı-kırmızılılar Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde son çalışmasını bugün yaparak, yarın sabah yola koyulacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

