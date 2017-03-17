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Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları 13 Nisan'da, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Lyon - Beşiktaş
Çeyrek final maçları sonunda tur atlayacak 4 takım mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 4 ve 11 Mayıs'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak. (TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU)
Beşiktaş'ın rakibi Lyon
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Kura çekimi sonunda temsilcimiz Beşiktaş, Fransa'nın Lyon takımı ile eşleşti.
17 Mart 2017 Cuma 15:16
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