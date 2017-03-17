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Beşiktaş'ın rakibi Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Kura çekimi sonunda temsilcimiz Beşiktaş, Fransa'nın Lyon takımı ile eşleşti.

Beşiktaş'ın rakibi Lyon
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Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları 13 Nisan'da, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Lyon - Beşiktaş
Anderlecht - Manchester United 
Celta Vigo - Genk
Ajax - Schalke 04

Çeyrek final maçları sonunda tur atlayacak 4 takım mücadele edeceği yarı final karşılaşmaları 4 ve 11 Mayıs'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak. (TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU)
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLYON
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