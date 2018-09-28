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Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Uğurlu'nun Karnesi

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu maçta Uğurlu'ya Kemal Yılmaz ile Erdinç Sezertam yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak da Serkan Tokat atandı. 

Beşiktaş-Kayserispor Maçının Hakemi Uğurlu'nun Karnesi

Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar 206 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 97 kez ev sahibi takım, 63 kez deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. Ankara Bölgesi hakemi, geçen sezon Kayserispor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçını da yönetmişti. 

Uğurlu'nun KS maçları 
Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar Kayserispor'un 7 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi elde etti. İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği Kayserispor maçları: 
02/03/18 Bursaspor-Kayserispor 1-0 
10/12/17 Kayserispor-Beşiktaş 1-1 
15/09/17 Kayserispor-Antalyaspor 2-0 
17/02/17 Kayserispor-Bursaspor 2-0 
21/01/17 Akhisarspor-Kayserispor 0-0 
21/08/16 Kayserispor-Akhisarspor 0-2 
29/08/15 Mersin İ.Y.-Kayserispor 1-2 

Uğurlu'nun BJK maçları 
Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş'ın bugüne kadar 6 maçına çıktı. Siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi aldı. Uğurlu'nun yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle: 
10/12/17 Kayserispor-Beşiktaş 1-1 
28/10/17 Alanyaspor-Beşiktaş 1-2 
04/03/17 Beşiktaş-Ç.Rizespor 1-0 
27/12/16 Beşiktaş-Boluspor 2-0 
03/03/16 Konyaspor-Beşiktaş 1-0 
18/12/14 Beşiktaş-Ç.Rizespor 0-1 
 
 

İHA

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