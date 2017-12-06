Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında Umut Bulut'un attığı golle 2-1 mağlup eden Kayserispor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin kazandığı haftayı kayıpsız geçti.

Alanya deplasmanından da 3 puanla dönen Kayseri ekibi, ligin 8. haftasında Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Kayserispor, bu süreçte Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Ligde 14. hafta sonunda puanını 26'ya çıkaran Kayseri ekibi, aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardında 5. sıradaki yerini korumasını bildi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadıkları 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puanı hanesine yazdırırken, sezonun ilk maçında Galatasaray'a 4-1 ve Kardemir Karabükspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine boyun eğmeyen Kayserispor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.





BEDİR: "BEŞİKTAŞ MAÇINDA TÜRKİYE'Yİ SALLAYACAĞIZ"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir deplasman olan Alanya'dan 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zirve mücadelesi verdikleri takımların kazandığı haftayı kayıpsız geçtiklerini kaydeden Bedir, "Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galip geldiği haftada bizim de mutlaka galip gelme zorunluluğumuz vardı. Galip geldik, mutluyuz. Ama daha hiçbir şey bitmedi. Bugünden sonra hızla önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah rekor bir seyirciyle pazar günü Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız. Tüm amacımız, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı. (AA)