Beşiktaş'tan anons sürprizi!

22 Nisan 2018 – Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaşlı abonelerine parayla satın alınamayacak çok özel faydalar sunmaya devam ediyor.

Vodafone KaraKartal, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir sürpriz hazırladı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş JK - Evkur Yeni Malatyaspor maçında Türkiye'de ilk defa bir çocuk gol anonsu yaptı.

Sosyal medya üzerinden gönderilen videolar arasından seçilen Vodafone KaraKartal Hareketi üyesi 10 yaşındaki Elif Naz Porikli, takımının gol anonsunu yaparak bir ilke imza attı. Elif Naz'ın başarılı anonsu, taraftardan büyük alkış aldı.

