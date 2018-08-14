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Beşiktaş’ın efsane başkanı mezarı başında anıldı

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı. Fikret Orman, Seba’nın ardından Ali Sami Yen’in mezarına çiçek bıraktı. 

Beşiktaş’ın efsane başkanı mezarı başında anıldı

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yılında Feriköy’deki kabri başında anıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Seba ailesi ve Beşiktaş taraftarları anma töreninde hazır bulundu. Fikret Orman, efsane başkanın mezarına çiçek bıraktıktan sonra dualar okundu. Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in mezarına da çiçek bıraktı ve ardından dua etti. 
Fikret Orman: “Süleyman abi bizlere çok önemli şeyler öğretti” 
Süleyman Seba’nın kabri başında konuşan Fikret Orman, “Allah gani gani rahmet eylesin Süleyman abiye. Beşiktaş camiasına çok şeyler kazandırdı. Bize önemli şeyler öğrettiler. Bunlardan birisi Beşiktaşlılığı, centilmenliği, sportmenliği gösterdi. Biz ondan çok şey öğrendik. Hepimizin onunla bir ilişkisi ve gönül bağı vardı. Bize Allah iyi şeyler yapmayı, Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin. Son sözü 'Beşiktaş’ı üzmesinler' oldu. İnşallah Beşiktaş’ı kimse üzmesin, Allah gani gani rahmet eylesin” dedi. 

İHA

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