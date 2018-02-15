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Beyza Basma ikincilikle döndü

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından üzenlenen 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Kayserili sporcumuz Beyza Basma ikinci oldu.

Beyza Basma ikincilikle döndü
İstanbul da düzenlenen turnuvaya 100’e yakın ülkeden 2000 sporcu katıldı.
Turnuvada ilimizi temsil eden sporcumuz Beyza Basma +68 kg’da 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu derece ile büyük bir beğeni toplayan Beyza Basma Nisan ayında Yunanistan’ın Başkenti Atina’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupasında Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici;  İstanbul’da düzenlenen 5. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasından İkincilik ile dönen ve Yunanistan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı turnuvasında ülkemizi temsil edecek olan Sporcumuzu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Haber: Tunahan Kaya
 
 
 
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