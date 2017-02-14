Beyza Basma taekwondoda tarih yazdı

06-09 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’na 28 ülkeden 110 kulüp katılırken toplam 801 sporcu mücadele etti.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada Türk sporcular, 26’sı altın, 25’i gümüş ve 67’si bronz olmak üzere 118 madalya elde etti.

Şampiyonada +68 kg’da tatamiye çıkan Kayseri TOHM Taekwondo Sporcusu Beyza Basma Avrupa 3.’sü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Haber: Ufuk ÇAMDAL







