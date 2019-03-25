Bilal Başaçıkoğlu çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu'nun sağ alt ekstremitede ağrı ve his kaybı ile başlayan yakınmalarını, kuvvet kaybının takip etmesi üzerine yapılan muayene ve tetkikler sonucu L5-S1 geniş tabanlı ekstrude disk hernisi tespit edildi.



Konsültasyonlar neticesinde cerrahi müdahale kararı alınmış ve 24.01.2019 tarihinde başarılı bir şekilde operasyonu tamamlandı. Bilal Başaçıkoğlu, demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı.

