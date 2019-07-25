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Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu yeni sezonu iple çekiyor.

Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da gurbetçi oyuncu Bilal Başacıkoğlu’nun antrenmanlardaki performansı teknik heyeti sevindiriyor. Geçen sezon sezona iyi başlayan ve ardından yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulamayan Bilal, yeni sezon öncesi takımın yeni transferi gibi. Antrenmanlarda istekli ve hırslı olan Bilal Başacıkoğlu, idman sonlarında özel olarak şut çalışması yapıyor.
Teknik Direktör Hikmet Karaman’ında yakından takip ettiği Bilal, geçen sezonu unutturmakta kararlı.
 
 

İHA

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