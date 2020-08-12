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Bilal Kılıç, Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor, son olarak Gebzespor’da forma giyen savunma oyuncusu Bilal Kılıç’ı transfer etti. Sarı-Lacivertliler dış transferde üçüncü isme imza attırdı.

Bilal Kılıç, Talasgücü Belediyespor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Talasgücü Belediyespor Mehmet Şükrü Önder ve kaleci İlker Günay’ın ardından Bilal Kılıç’ı kadrosuna kattı.

199 doğumlu olan Bilal Kılıç hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giydi. Kılıç daha önce Kayseri Erciyesspor, Kepez Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Batman Petrolspor A.Ş, Sarayköy 1926 Spor, Osmaniye FK, Erbaspor ve geçen sezon ise Gebzespor formaları giydi.

Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Üçüncü transferimiz hayırlı olsun.Yıllarca şehir dışında profesyonel liglerde forma giyen Kayserimizin yetiştirdiği genç savunma oyuncusu Bilal Kılıç transfer tercihini takımımızdan yana kullandı. Genç oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

Bilal Kılıç’ın kariyeri;
U21 Ligi - 37 maç 1 gol
Türkiye Kupası- 10 maç
TFF 3.Lig - 89 maç 5 gol
TFF 2.Lig - 31 maç
TFF 1.Lig- 10 maç
Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 - 21 maç 2 gol
BAL Ligi - 6 maç 1 gol
 
 

İHA

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