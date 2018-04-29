Bilek güreşi il birinciliği tamamlandı

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarına 3 okuldan toplamda 37 sporcu katıldı.Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.