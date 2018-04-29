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Bilek güreşi il birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İlimizde bu yıl ilki düzenlenen 2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Bilek Güreşi Genç (A-B) İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Bilek güreşi il birinciliği tamamlandı
İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarına 3 okuldan toplamda 37 sporcu katıldı.
Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Haber: Tunahan Kaya
 
 
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