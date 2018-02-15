Bir zamanlar Süper Lig'deydiler

Süper Lig'de daha önce önemli takımlarda boy gösteren ve aralarında Serkan Balcı, Adem Koçak, Melih Gökçek "Tita", Gökhan Ünal, Engin Baytar, İbrahim Akın, Murat Hacıoğlu ve Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu çok sayıda oyuncu kariyerlerini TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ile amatör liglerde sürdürüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu takımlarında bir dönem dikkatleri üzerine çeken futbolcuların kimisi performans düşüklüğü kimisi ise ilerleyen yaşlarına bağlı olarak alt liglerde top koşturuyor.

Süper Lig'de en çok oynayanlar

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de forma giyen Serkan Balcı ve Adem Koçak ile Gümüşhanespor'un Brezilya asıllı oyuncusu Melih Gökçek "Tita", TFF 3. Lig takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Gökhan Ünal, Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en üst seviye liginde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda top koşturan 34 yaşındaki Serkan Balcı, Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Süper Lig'de toplamda 423 müsabakada forma giydi.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaraspor, Bursaspor ve Sivasspor'da Süper Lig heyecanı yaşayan 34 yaşındaki Adem Koçak da 369 karşılaşmada görev yaptı.

Yıllardır Türkiye'de oynayan 36 yaşındaki Brezilya asıllı Melih Gökçek "Tita", Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında 333 kez sahaya çıktı.

Gökhan Ünal ise Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği, Kayserispor, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Balıkesirspor'un formalarını terletti. Bu ligde 261 maça çıkan 35 yaşındaki Gökhan Ünal, 2005-2006 sezonunda Kayserispor forması altında 25 kez fileleri havalandırarak, gol kralı oldu.

Engin Baytar ve Kahe amatörde

Kariyerinin büyük bölümünü Süper Lig'de geçiren Engin Baytar ile Carlos Kahe, futbol yaşamlarını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) sürdürüyor.

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını toplamda 169 kez giyen 34 yaşındaki Engin Baytar, Karadeniz Ereğli Belediyespor'da top koşturuyor.

En üst ligde Gençlerbirliği ve Manisaspor'da oynayan 35 yaşındaki Kahe ise Yeni Amasyaspor'da kariyerini devam ettiriyor.

AA

