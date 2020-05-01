“Birinci Lig’in kapısını bize çok çalışmak açtı”

Harun Şahin, yeni sezonda yine güçlü bir takım olacaklarını ve Kadınlar 1. Voleybol Ligi’ne renk katacaklarını söylerken, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Deplasmanlarımız uzun ve yorucuydu. Ama oradan birinci gelmesini bildik. Daha önce Akdeniz grubundan geliyorduk ama bu sezon Doğu grubundan geldik. Birinci Lig yolunda oynadığımız maç trafiğinde zorlanmadık. En fazla zorlandığımız tempolu ve uzun antrenmanlardı. Çocukları fizyolojik ve psikolojik olarak çok zorladık. Çok uzun süren bir çalışma oldu. Haftada ortalama 8-10 idman arası yaptık. Zor ve sert idmanlar günlerce sürdü. Bunların meyvesini 1. Lig’e çıkarak aldık. Başarının anahtarı çok çalışmak ve inanmaktı” dedi.



‘Birinci Lig’de yenilen bir takım olmayacağız’

Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, 1.Lig’de işlerinin kolay olmadığını ancak kesinlikle yenilen ve ezilen bir takım olmayacaklarını ifade etti. Şahin, bu konu hakkında şunları söyledi:

“Alt yapı bizim için son derece önemli. Alt yapılarımızda onlarca başarılı ve gelecek vaat eden sporcumuz var. Bu süreçte bir belirsizlik var. Eylül’de maçlar başlayacak mı? Bu arada transfer süreci başladı. Transfer yapmamız gerekiyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Kayseri OSB Teknik Koleji, hangi lige çıkarsa çıksın iddialı olmuştur. Kesinlikle rakiplerimiz güçlü bir takım görecekler. Yenilecek, ezilecek bir takım olmayacağız. Bunu söylerken çok transfer yapacağımızı söylemek değil, çok çalışacağımızı belirtiyoruz.”



‘Kilit noktalara kilit transferler yapacağız’

Yeni yükseldikleri ligde transfer yaparak güçleneceklerinin altını çizen Şahin, “ Bu çocuklar takımı buraya getirdi. Alın terleri ile omuzlarında getirdiler. Biz yine bu oyuncular ile devam edeceğiz. Ama kilit noktalara kilit transferler olmazsa başarı o noktada sekteye uğrar. Transferlerde yapacağız elbette. Kendi sporcularımız o kapasitede ise kesinlikle onlarla devam edeceğiz. Ama yetişmeleri gerekiyorsa, yaşları genç olduğu için ikinci üçüncü oyuncu olmaları gerekiyorsa oyucularımız da bunları anlayışla karşılaşacaktır. Gelecek oyuncuları izleyerek tecrübe edinecekler ve ileride uzun vadeli yararlı oyuncular olacaktır. Ama tercihimiz elbette kendi oyuncularımız olacak. Hedefler doğrultusunda yabancı oyuncu transferi de düşünülebilir” diye konuştu. İHA

