Bisiklet Turu Kayseri’den De Geçecek

Dünyadaki profesyonel bisiklet takımlarının Erciyes’e gelmesi için tanıtım gezileri düzenleyen Erciyes A.Ş. şimdi de uluslararası yarışlarda faaliyetlerini sürdürüyor.



Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, Nevşehir, Erciyes, Kayseri olmak üzere 3 etapta gerçekleşecek.



Ukrayna, Letonya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkenin 10 profesyonel bisiklet takımdan 70 pedalcı uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal çevirecek.



14 Eylül Cuma günü saat 10:00’da Nevşehir’den başlayacak olan Kapadokya Bisiklet Turu’nun ilk etabı 113 km uzunluğunda olup Ürgüp, Derinkuyu istikametinde devam ederek Nevşehir’de son bulacak. Yarışmanın ikinci etabı yine Nevşehir’den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı’na tırmanacak olan sporcular 131 km uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi’nin 2.200 metredeki Tekir Yaylası’nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için pedal basacak. 16 Eylül Pazar günü son etabı gerçekleşecek olan müsabaka Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak parkur sonuna ulaşacak.



3 etaptan oluşan ve toplamda 358 kilometre olan Kapadokya Bisiklet Turu’nun programı ise şöyle;

1. Etap (14 Eylül) : Nevşehir-Ürgüp-Derinkuyu-Nevşehir, 113 km - Start saat 10:00

2. Etap (15 Eylül) : Nevşehir-İncesu-Develi-Erciyes, 131 km - Start saat 10:00

3. Etap (16 Eylül) : Kayseri –Kayseri, 114 km - Start Saat 10:00





Haber: Ahmet Şan





