Bisikletçiler uluslararası puanlar toplamak için yarışacak

Kayseri Erciyes kış sporlarının yanında yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek İrtifa Antrenman Kampları için global bisiklet takımlarının merkezi olmaya başlayan Erciyes Dağı, imajını uluslararası yarışlarla perçinliyor.



Geçtiğimiz haftalarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren uluslararası yol bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yapan Kayseri yine dünyanın dört bir yanından usta pedalcıların mücadelesine sahne olacak.



Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleşecek yarışlar 20 Eylül’de Grand Prix Erciyes 21-22 Eylül’de Tour of Kayseri olmak üzere üç etapta koşulacak.



Dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcularının katıldığı müsabakalara Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Irak ve Türkiye olmak üzere 10 ülkeden 100 profesyonel bisiklet sporcusu Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan toplamak için üç gün boyunca mücadele edecek.



20 Eylül Cuma günü Grand Prix Erciyes yarışı 1.2 puan kategorisinde koşulacak. Develi’den başlayacak olan tur 144 km uzunluğunda olup, Tomarza istikametinde devam edip tekrar Develi’de son bulacak.



Tour of Kayseri turu 2.2 uluslararası puan türünde yapılacak. 21 Eylül tarihinde Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayacak müsabakalar Bünyan istikametinden devam edecek. 133 km uzunluğundaki parkur Kayseri Bilim Merkezi önünde son bulacak. 22 Eylül’de ise Kayseri Valiliği önünden start alacak müsabıklar 152 km boyunca pedal çevirerek Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarışacak.



Yarış programı ise şöyle;

20 Eylül Cuma - Grand Prix Erciyes

11.00: Start (Develi Meydan)

14.30: Bitiş (Develi Kaymakamlığı önü)

21 Eylül Cumartesi - Tour of Kayseri

11.00: Start (Anadolu Harikalar Diyarı)

14.30: Bitiş (Kayseri Bilim Merkezi)

22 Eylül Pazar - Tour of Kayseri

13.00: Start (Kayseri Valiliği)

17.00: Bitiş (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)