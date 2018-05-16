Bisikletçilerimizden üstün başarı Kayserili bisikletçiler, Kastamonu, Mardin ve Şanlıurfa’da yapılan bisiklet yarışlarına damgasını vurdu.

Kastamonu’nda yapılan Okullar Arası Gençler Bisiklet Türkiye Birinciliğinde, Kayserili bisikletçiler başarılarıyla göz doldurdu.

534 sporcunun mücadele ettiği Yol yarışlarının ilk gününde, yıldız bayanlar kategorisinde Funda Taşkın 1. , Sıla Doğan 2. olurken, ikinci gün yapılan zamana karşı yarışlarda sporcularımız yine aynı sonuçları kazanmayı başardı.

Bu sonuçlarla Funda Taşkın ve Sıla Doğan Kayseri’ye Okul Sporlarında ilk kez altın madalya ve gümüş madalya kazandı.

Mardin’de yapılan Mardin Mtb Cup yarışlarında Kayseri bir kez daha farkını göstererek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yıldız Bayanlar kategorisinde yarışan Funda Taşkın birinci olurken, Davut Duman yıldız erkekler kategorisinde 3. oldu.

Şanlıurfa’da yapılan 2. Şanlıurfa Sokakları Dağ Bisikleti yarışlarında ise yine Funda Taşkın Yıldız Bayanlar kategorisinde 1. olurken, Yıldız Erkekler B(U15) kategorisinde Davut Duman 2., Yıldız Erkekler A(U17) kategorisinde Furkan Akçam 2., Genç Erkekler kategorisinde Ferhat Agardemir 3.oldu.

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