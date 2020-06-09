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Bitigen Sivas’ta düdük çalacak

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak olan ligin 27.hafta karşılaşmasını Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen Sivas’ta düdük çalacak

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27.haftasında 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor maçında Kayserili Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in bu zorlu müsabakada yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Yakup Özhan.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor maçının VAR Hakemi Hakan Ceyhan olurken, AVAR Hakemi ise Erkan Özdamar yapacak.
 

İHA

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