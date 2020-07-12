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Bitigen’in testi negatif çıktı

Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen’in Covid-19 test sonucu negatif çıktı.

Bitigen’in testi negatif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli hakemlerinden olan Abdulkadir Bitigen’in ikinci kez uygulanan korona virüs test sonucu negatif çıktı. TFF tarafından Fenerbahçe-Sivasspor maçına atanan ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından ötürü görevi iptal edilen ve karantina altına alınan Kayseri Bölgesi hakeminin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."
 

İHA

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