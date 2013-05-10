Bobo'dan son dakika vurgunu!

Kayserispor fırtınası esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi şansını korumak için sahaya çıkan Kasımpaşa’yı 2-1 yendi. Maç boyunca bir çok gol pozisyonu yakalayan Kasımpaşa, 89. dakikada Bobo'dan gelen gole Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu

Karşılaşma müthiş bir tempoda başlarken iki takım da açık futolu tercih etti. Maçta beklenen gol ise henüz 7. dakikada Kayseri cephesinden geldi. Bobo'nun pasıyla cezasahası sağ çaprazına giren Sefa, düzgün vurarak Isacksson'u avladı ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Kayserispor erken bir golle öne geçerken; Sefa, bu sezon 7. golünü attı. 15. dakikada Kasımpaşa'da Uche, sağ kanattan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi; ancak hakem Nijeryalı oyuncunun topa çıkarken Riveros'a faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda Kasımpaşa fırtınası esti. Beraberlik golü için Kayserispor kalesini şut yağmuruna tutan ev sahibi ekip, buna karşın bir türlü golü bulamadı.

KIRMIZI, IBRICIC VE GOL

Maçın sonuna yaklaşıldıkça heyecan da arttı.v 83. dakikada ikinci sarı kartı gören İlhan Eker Kasımpaşa'yı 10 kişi bırakırken, lacivert beyazlılar 1 dakika sonra beraberliği yakaladı. 81'de oyuna giren İbricic 84. dakikada şık bir golle skoru 1-1'e getiren isim oldu.

BOBO MAÇI BİTİRDİ

Beraberlikten sonra bu kez galibiyet için yüklenen Kasımpaşa, kaleci Ertuğrul'u geçemedi. Ancak 89. dakikada gelişen hızlı atakta topu ağlara gönderen Bobo, maça noktayı koydu: 1-2.