Boksörler üçüncülük ile döndü

22 – 27 Ocak tarihleri arasında Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 54 ilden 597 sporcu katıldı.
Çalışmalarını Antrenör Göksel Cingöz nezaretinde yapan ve şampiyonaya Boks antrenörü Bayram Çanak iştirakinde katılan Kayserili Bayan Boks sporcularımızdan Menşure Karadayı 81kg’da büyük bayanlar kategorisinde, Aleyna Yıldız Bircan ise 50kg’da yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Haber: Fatma Ural
Çalışmalarını Antrenör Göksel Cingöz nezaretinde yapan ve şampiyonaya Boks antrenörü Bayram Çanak iştirakinde katılan Kayserili Bayan Boks sporcularımızdan Menşure Karadayı 81kg’da büyük bayanlar kategorisinde, Aleyna Yıldız Bircan ise 50kg’da yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Haber: Fatma Ural