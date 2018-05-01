Bölge karmaları turnuvası programı açıklandı

Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşecek.
Müsabakalar 08-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4'er takımlı bir ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi olan 4 takım, 12 Mayıs 2018'de yarı final maçlarında karşılaşacak. Final müsabakası ise 13 Mayıs 2018'da oynayacak.
Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 04-10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.
Gruplar ve eşleme kura çekimi aşağıdaki gibi oluşmuştur:
(tff.or.tr)
Müsabakalar 08-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4'er takımlı bir ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi olan 4 takım, 12 Mayıs 2018'de yarı final maçlarında karşılaşacak. Final müsabakası ise 13 Mayıs 2018'da oynayacak.
Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 04-10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.
Gruplar ve eşleme kura çekimi aşağıdaki gibi oluşmuştur:
|A GRUBU
|B GRUBU
|C GRUBU
|D GRUBU
|ANKARA (4)
|İSTANBUL (3)
|SAKARYA (2)
|ADANA (1)
|TRABZON (2)
|BURSA (2)
|İZMİR (1)
|MALATYA (2)
|ERZURUM-VAN (1)
|SAMSUN (1)
|ANTALYA (3)
|DİYARBAKIR (3)
|KAYSERİ (3)
(tff.or.tr)