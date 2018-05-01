Bölge karmaları turnuvası programı açıklandı

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU ANKARA (4) İSTANBUL (3) SAKARYA (2) ADANA (1) TRABZON (2) BURSA (2) İZMİR (1) MALATYA (2) ERZURUM-VAN (1) SAMSUN (1) ANTALYA (3) DİYARBAKIR (3) KAYSERİ (3)





Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşecek.Müsabakalar 08-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4'er takımlı bir ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi olan 4 takım, 12 Mayıs 2018'de yarı final maçlarında karşılaşacak. Final müsabakası ise 13 Mayıs 2018'da oynayacak.Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 04-10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.