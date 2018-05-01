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Bölge karmaları turnuvası programı açıklandı

Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Futbol Turnuvası'nın programı açıklandı.

Bölge karmaları turnuvası programı açıklandı
Organizasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri bölgelerinden birer takım, Erzurum ile Van bölgelerinden karma bir takım olmak üzere 13 bölge karmasının katılımı ile gerçekleşecek.
Müsabakalar 08-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4'er takımlı bir ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi olan 4 takım, 12 Mayıs 2018'de yarı final maçlarında karşılaşacak. Final müsabakası ise 13 Mayıs 2018'da oynayacak.
Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takım, 04-10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanacak.
Gruplar ve eşleme kura çekimi aşağıdaki gibi oluşmuştur:    

 
A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU
ANKARA (4) İSTANBUL (3) SAKARYA (2) ADANA (1)
TRABZON (2) BURSA (2) İZMİR (1) MALATYA (2)
ERZURUM-VAN (1) SAMSUN (1) ANTALYA (3) DİYARBAKIR (3)
KAYSERİ (3)

 
 
(tff.or.tr)
 
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