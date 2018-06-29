Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Boydak Holding'ten Kayserispor'a ziyaret

Boydak Holding'ten Kayserispor'a ziyaret

Boydak Holding'ten Kayserispor'a ziyaret

Boydak Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin Kayserispor Tesislerini ziyaret etti. 
CEO Alpaslan Baki Ertekin'i kulüp binasında ağırlayan Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetimi, kendisiyle bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Boydak Holding Ceo’su Ertekin, Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu ile beraber yapımı devam eden tesisleri gezdi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Ertekin, Boydak Holding olarak 2017 - 2018 sezonunda olduğu gibi kentin değeri olan Kayserispor'a desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayserisporKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.