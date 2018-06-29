Boydak Holding'ten Kayserispor'a ziyaret

Boydak Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin Kayserispor Tesislerini ziyaret etti.

CEO Alpaslan Baki Ertekin'i kulüp binasında ağırlayan Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetimi, kendisiyle bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Boydak Holding Ceo’su Ertekin, Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu ile beraber yapımı devam eden tesisleri gezdi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Ertekin, Boydak Holding olarak 2017 - 2018 sezonunda olduğu gibi kentin değeri olan Kayserispor'a desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.