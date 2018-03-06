BU AYIP KAYSERİ’YE YETER!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor'un otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseriden gece yola çıktıkları ve 10 saat süren yolculuktan sonra stada gelerek maç saatini otobüste bekledikleri ortaya çıktı.

Türkiye'yi UEFA Kupası'nda 2007 yılında temsil eden, Süper Lig'den 2014-2015 sezonunda düştükten sonra peş peşe küme düşüp bu yılda BAL'a düşen Kayseri Erciyessporlu futbolcular, Diyarbakır'daki maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. Maçtan önce rakip futbolcuları kahvaltıda ağırlayan Diyarbekirspor, maçtan sonra da ağlayan futbolcuları teselli ettikten sonra yemeğe götürüp kentten ugurladı.



Bölgesel amatör Lig'e düşmesi kesinleşti

Tarihi başarılarla dolu olan ve üst üste 4 yıl şampiyon olan Kayseri Erciyesspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün oynanan maçta Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşti. Ligde şimdiye kadar oynadığı 25 maçtan 3 beraberlik ve 22 mağlubiyet alan Kayseri Erciyesspor, Van deplasmanına maddi imkansızlıklar için gitmediğinden beraberliklerden aldığı 3 puanı da silinmişti.



Maddi ve manevi anlamda kaderiyle baş başa kalan Kayseri Erciyesspor'un, Diyarbekirspor maçı için otelde kalacak paraları olmadığından Kayseriden gece yola çıktıkları ve 10 saatlik yolculuktan sonra sabah maçın oynandığı Şilbe Spor Kompleksine gelerek maç saatini bekledikleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde maçın yapıldığı tesise giden Diyarbekirspor yöneticileri, otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduğu ve ardından kafileyi kahvaltıya götürdükleri belirtildi. Daha sonra kendileri açısından prestij mücadelesi olan maçı 10-1 gibi farklı bir skor ile kaybeden Kayseri Erciyesspor'lu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarına hakim olamadı.

Ağlayan futbolcuları diyarbekirsporlu futbolcular ve taraftar teselli etti

Maç boyunca Diyarbekirspor taraftarlarının da tezahüratlar ile moral vermeye çalıştığı Kayseri Erciyessporlu futbolcular, maçtan sonra BAL'a düşmeleri kesinleştiği için gözyaşlarını tutamazken, Diyarbekirsporlu futbolcular rakip takıp oyuncularını teselli etmeye çalıştıkları görüldü. Diyarbakırlı taraftarlar tribüne çağırdıkları Kayseri Erciyessporlu futbolcuları, "Paranız yoksa onurunuz var" tezahüratı ile destekledı. Maçtan sonra Diyarbekirspor yöneticileri, bir döneme damgasını vurun rakip takım oyuncularını yemeğe götürdükten sonra kentten Kayseri'ye uğurladı.

(habertürk)









