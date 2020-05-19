Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Bu takım ligde kalacak”

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı stoperi Diego Angelo, Kayserispor’u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi.

“Bu takım ligde kalacak”
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arasında Antalyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı ve tecrübeli futbolcu Diego Angelo geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmaların başladı.
Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte Antalya’ya giden Diego Angelo, 40-45 gün Antalya’dan kaldıktan sonra yeniden Kayseri’ye geldi. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo Sarı-Kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
Diego Angelo, “Kayseri'yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor'un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporDiego Angelo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.