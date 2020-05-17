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“Bu virüs gölgesinde nasıl futbol oynayacağız bilmiyorum”

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ziya Alkurt, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

“Bu virüs gölgesinde nasıl futbol oynayacağız bilmiyorum”
29 yaşındaki futbolcu Ziya Alkurt, Süper Lig'e 27. haftası öncesinde korona virüs salgınından ötürü verilmesini fırsata çevirdi. Sakatlığından ötürü ligin ikinci yarısında oynanan 9 maçta görev alamayan Ziya, sakatlığından kurtularak form tutmaya başladı. Antrenmanların tekrar başlaması sonrasında birlikte takım idman yapan Ziya Alkurt, "Gönül isterdi ki, ne dünyada ne ülkemizde böylesine kötü bir dönem geçirmeseydik. Günde yüzlerce hatta binlerce insan hayatını kaybederken, ülkemizde halen tehlikesi geçmeyen bu virüs gölgesinde nasıl futbol oynayacağız bilmiyorum. Ama biz işimizi yapmak zorundayız" dedi.
Ziya Alkurt; "Eğer bu ara dönemi olmasaydı, benim bu sezon forma giyme şansım düşüktü. Virüs salgını arasında sakatlığımdan kurtuldum ve takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım lig başlayana kadar form grafiğimi daha yukarılara çeker ve formamı giyerim. Futbol oynamayı çok özledim" görüşünde bulundu.
Ligin ilk yarısında Hes Kablo Kayserispor formasını 11 maçta giyen Ziya Alkurt, 6 kez ilk 11'de görev alırken 707 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında oynanan 9 müsabakada görev alamadı.
 

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporZiya Alkurt
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